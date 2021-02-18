طريقة التسجيل في موقع قياس و أداء الاختبارات التحصيلية عن بعد 1442 

طريقة التسجيل في موقع قياس وأداء الاختبارات التحصيلية عن بعد 1442 تقوم هيئة تقويم التعليم بالمملكة السعودية بالإعلان بشكل رسمي عن إمكانية الحجز والتسجيل بالاختبار التحصيلي لجميع طلاب الثانوية، وبالتالي ازداد البحث في الفترة الأخيرة قبل ما أنفذ خطوات التسجيل بالإختبار التحصيلي بشكل صحيح حيث يعمل هذا الاختبار على معرفة مستوى الطالب الدراسي، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات التسجيل بالإختبار التحصيلي والموعد المحدد للتسجيل لجميع الطلاب والطالبات بالمملكة.

طريقة التسجيل بالإختبار التحصيلي

يمكنك من خلالها الأسطوانة القادمة اتباع الخطوات المحددة حتى يتمكنوا من التسجيل بالإختبار التحصيلي بالشكل الصحيح واليكم الخطوات كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول على موقع قياس عبر الانترنت ثم تحديد الاختبار التحصيلي الذي تريد التسجيل فيه ثم تقوم بتحديد نوع التحصيل الدراسي وإضافة جميع البيانات المطلوبة منك وبعد ذلك يتأكد من كتابتها بشكل صحية ثم تبدأ بـ إضافة العنوان والاسم المقيد إذا كان متواجد داخل المملكة أو مقيم خارج البلاد بعد ذلك الضغط على كلمة التسجيل ويضيف البيانات ثم اذهب إلى صفحة الاختبارات التفصيل ويتم عرض الموعد المحدد للاختبار.

الموعد المقرر للتسجيل في الاختبار التحصيلي

الموعد المقرر للتسجيل في الاختبار التحصيلي، هيئة تقويم التعليم بالمملكة السعودية قامت بتوضيح الموعد المناسب للاختبار التحصيلي المحدد يوم الثامن من فبراير 2021 وسوف تستمر الاختبارات حتى يوم 25 أبريل 2021 وهذه المواعيد خاص بجميع الفتيات

أما بالنسبة للشباب تم تحديد موعد الاختبارات سوف تبدأ من 1 فبراير حتى يوم الخامس والعشرين من أبريل 2021 أما بالنسبة لاختبارات المرحلة الثانية للذكور في أول فبراير، وسوف تنتهي في نصف مارس، ويتم دفع الاختبارات التحصيلية 100 ريال سعودي، أما بالنسبة للاختبار الإلكتروني والاختبار المتأخر يتم دفع 150 ريال سعودي.