سيتي يبتعد بعشر نقاط في الصدارة بعد ثلاثية إيفرتون

قدم مانشستر سيتي أداء رائعا ليبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعشر نقاط عن أقرب منافسيه بعد تغلبه 3-1 على مضيفه إيفرتون اليوم الأربعاء.
وبانتصاره 17 على التوالي بجميع المسابقات أحكم سيتي سيطرته لإحراز لقب الدوري للمرة الثالثة في أربعة أعوام.
وتقدم فريق المدرب بيب جوارديولا باستاد جوديسون بارك بتسديدة فيل فودين التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 32، لكن إيفرتون رد سريعا عندما ارتدت تسديدة لوكا ديني من القائم إلى ريتشار ليسون ليهز الشباك.
ورغم إجادة إيفرتون استقبلت شباكه هدفين رائعين بعد الاستراحة.
وانطلق برناردو سيلفا في الناحية اليمنى وأرسل تمريرة إلى رياض محرز الذي سدد كرة مذهلة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.
وحُسمت المباراة عندما بدأ سيتي هجمة بسلسلة من التمريرات الرائعة ومر سيلفا من مايكل كين وسدد كرة منخفضة في مرمى جوردان بيكفورد.
ويملك سيتي 56 نقطة من 24 مباراة، متقدما بعشر نقاط على مانشستر يونايتد وليستر سيتي.
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