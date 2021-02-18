جدة - نرمين السيد - ضربت هزة أرضية، بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة سى سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوبى إيران، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بحسب المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبی خالدى.





وبحسب "روسيا اليوم"، وقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات بين محافظتى أصفهان وسط إيران، وكهكيلوية وبوير أحمد، جنوبى البلاد. وأعلن خالدى أن انهيارا وقع فى نفق بين مدينتى أصفهان و ياسوج جراء الزلزال، مشيرا إلى أن 93 مدينة وقرية شعرت بالزلزال. وتضررت بعض المنازل جراء الهزة وانقطع التيار الكهربائى عن مدينة سى سخت، كما شعر سكان مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بالهزة وهرعوا إلى الشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 10 أشخاص بسبب هزة أرضية بقوة 5.6 درجة فى إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.