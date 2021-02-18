افتتح أمس الأربعاء أول مركز معتمد للتطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، لتطعيم اللاجئين والمواطنين.
وأصبح مخيم الزعتري أول مخيم يضم مركزا للتطعيم تديره وزارة الصحة الأردنية، التي تشجع كبار السن على تلقي اللقاح.
وسجل حوالي 2000 من بين 80 ألفا من نزلاء الزعتري أنفسهم لدى الحكومة الأردنية للحصول على اللقاح.
وتقول مفوضية شؤون اللاجئين إن حوالي 1200 منهم يستوفون شروط الحصول على اللقاح بموجب نظام الأولوية المعمول به في البلاد للعاملين الصحيين، ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة.
ويعيش نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن حيث بدأت المملكة في الشهر الماضي حملة لتطعيم اللاجئين المسجلين مجانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن.. أول مركز تطعيم ضد كورونا في مخيم للاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.