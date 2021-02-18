أمريكا: أنشطة كوريا الشمالية السيبرانية تمثل تهديدًا لنا

اتهمت الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية بممارسة "أنشطة سيبرانية خبيثة"، مشيرة إلى أن هذا سيندرج في إعادة النظر بالسياسات الأمريكية، التي تجريها إدارة الرئيس جو بايدن حاليا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "كوريا الشمالية تمثل تهديدا سيبرانيا ملموسا على المؤسسات المالية، ولا يزال يهددنا تجسسها السيبراني، وهي تحتفظ بالقدرات على شن هجمات سيبرانية تخريبية".
وأضاف أن "إعادة النظر في سياساتنا تجاه كوريا الشمالية ستأخذ بعين الاعتبار مجمل الأنشطة الخبيثة والتهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية".
وقال: "بالطبع يعتبر نشاطها السيبراني الخبيث أحد الأمور التي ندرسها ونجري تقييمها".
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