أمريكا: العلاقات مع السعودية مهمة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزيرة جانيت يلين أكدت على أهمية العلاقات الثنائية مع السعودية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان.
وأضافت الوزارة أن يلين والجدعان أكدا على ضرورة التعامل مع أزمة كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي والتغير المناخي.
وكان الجدعان أعلن في وقت سابق أن "الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا، فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية".
وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد، من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
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