تونس تعلن تأجيل التطعيم ضد كورونا حتى مارس
أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية الأربعاء إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل، نتيجة لتأخر وصول الجرعات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عضو اللجنة الوطنية لمواجهة الأزمة الوبائية أحلام غزارة، أبلغت البرلمان يوم الأربعاء بأن الجرعات الأولى ستصل الشهر المقبل.
في غضون ذلك، قال وزير الصحة فوزي مهدي، إن تونس لن تتلقى اللقاحات حتى يتبنى البرلمان قانونا تتحمل الدولة بموجبه المسؤولية عن المضاعفات المحتملة التي قد يواجهها متلقو اللقاح.
وأضاف مهدي: "هذه هي الشروط التي تتطلبها المختبرات لتوصيل اللقاحات".
وتابع أن مشروع قانون يتضمن هذا الالتزام تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين وأرسل إلى البرلمان لمراجعته الجمعة.
وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا التلقيح أواخر يناير باستخدام لقاحي "أسترازينيكا - أكسفورد" و"سبوتنيك V" الروسي.
وسجلت تونس منذ بدء تفشي الوباء 224329 إصابة بفيروس كورونا بينها 7617 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلن تأجيل التطعيم ضد كورونا حتى مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.