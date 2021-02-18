الحوثيون يواصلون ضرب المدنيين فى اليمن .. التحالف يدمر طائرة مسيرة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف العربى، فى بيان له، إن مليشيات الحوثى مستمرة فى محاولات استهداف المدنيين العُزل بطريقة تشكل جرائم حرب ضدهم. كان العميد الركن تركى المالك، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، قد أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت خلال الساعات الأولى من الإثنين الماضى من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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