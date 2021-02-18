التحالف الدولى يقتل عنصرين من عصابات داعش فى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولى ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وأضافت أن الضربة الجوية أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، لافتة إلى استمرار الضربات لاقتلاع جذور الإرهاب.