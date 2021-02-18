أسرع طريقة لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 2021 و كيفية حل الواجبات

أسرع طريقة لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 2021 ، تشهد عمليات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 2021، ضغطاً متزايداً من قبل الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في السعودية، وذلك بعد أن قررت وزارة التعليم منذ استئناف الفصل الدراسي الثاني 2021 عن آلية الدراسة بنظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي التعليمية لمدة 10 أسابيع وبعد أن تنتهي تلك الأسابيع العشرة سوف يتم تقييم الوضع الصحي في المملكة من جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم لاتخاذ القرار المناسب حول عودة الدراسة حضورياً أو الاستمرار في نظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي التعليمية.

ووفقاً لما حددته وزارة التعليم في البيان الصادر منها عند استئناف الفصل الدراسي الثاني 1442 ، بان نظام الدراسة عن بعد باستخدام منصة مدرستي لمدة 10 أسابيع ونحن قاربنا على الانتهاء من نصف تلك المدة، فإنه من المتوقع ووفق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة حالياً لمواجهة جائحة كورونا أن تستمر الدراسة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 وإجراء اختبارات نهاية باستخدام منصة مدرستي التعليمية 2021.

أسرع طريقة لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 2021 :-

أتاحت وزارة التعليم في المملكة أمام الطلاب في كافة الصفوف الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتي الثالث الثانوي العام رابط مباشر لدخول منصة مدرستي التعليمية وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية :-

* البحث عن منصة مدرستي على محرك البحث جوجل.

* اختيار حساب مايكروسوفت.

* يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على كلمة الاشتراك.

كيفية حل الواجبات في منصة مدرستي التعليمية 2021:-

تعتبر منصة مدرستي التعليمية بوابة تعليمية كاملة، حيث أنها تتيح للطالب التواصل مع المعلمين بشكل مباشر، سواء أثناء الشرح، أو حل الواجبات، حيث يتم حل الواجبات في منصة مدرستي بهذه الطريقة:-

1- يقوم الطالب بالدخول على حسابه في منصة مدرستي.

2- يقوم بالنقر على أيقونة الواجبات ثم البحث عن الواجبات.

3- يقوم بالنقر على أيقونة حل الواجب.

4- بعد الانتهاء من حل الواجب يقوم بالنقر على أيقونة إرسال الواجب..

5- يمكن للطالب الاطلاع على نتيجة حل الواجب بالضغط على أيقونة الاطلاع على نتيجة حل الواجب.