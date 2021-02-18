"حزب الله": منفتحون على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا

دوت الخليج :- قال حسين الحاج حسن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، إن "حزب الله" منفتح على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا له.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال الحاج حسن: "المقاومة الإسلامية في لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الافتراء والتشويه الممولة أمريكيا".

وأضاف: "حزب الله" والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة أو بالاتهامات البطالة".

المصدر: RT