هزة بقوة 6.1 بالقرب من جزر فرنسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الهيئة إن الهزة كانت على عمق 12.6 كيلو متر، مشيرة إلى أنها حدثت جنوب شرق الجزر المذكورة.
وتعد جزر لويالتى، تابعة لمنطقة فرنسية، اسمها "كاليدونيا الجديدة"، ويشار إلى أنها شهدت هزة أرضية قوية الأسبوع الماضى أيضا، ما دفع سلطات نيوزيلندا لتحذير السكان من التواجد بالمناطق الساحلية.
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