كورونا يواصل شطحاته فى فرنسا .. قفزة كبيرة فى الإصابات اليومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا تسجيل 25 ألفًا و18 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع الحصيلة السابقة والتى كانت 19 ألفًا و590 حالة.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، إنه تم رصد 310 حالات وفاة جراء وباء "كوفيد 19"، بانخفاض عن حصيلة الوفيات الأخيرة والتى كانت 586 حالة. وأشارت البيانات إلى أن 3 ملايين و514 ألفًا و147 شخصًا أصيبوا بالفيروس التاجى فى البلاد حتى الآن، فيما أودت الجائحة بحياة 83 ألفًا و122 شخصًا.

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