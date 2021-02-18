ملف إيران يتصدر اجتماعا أمريكيا أوروبيا .. الخميس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يبحثون الخميس مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني.

وقالت الوزارة إن الوزير جان يف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء "يخصّص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".

يأتي ذلك قبل أيام من استحقاق يثير قلقًا فبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني، ديسمبر يتعيّن على الحكومة تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة، الى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي "حوالى 21 فبراير"..

والأربعاء، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظلّ تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه.