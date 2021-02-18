الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنظمة العالمية، فى بيان لها، إلى أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لافتة إلى أن الدول لا تزال تواصل تشديد القيود وحملات التلقيح.
وفى سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا فى العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو، مشددا على أنه إذا سُمح لـ كورونا بالانتشار فى البلدان النامية، فإنه سيتحور مرارا وتكرارا.
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