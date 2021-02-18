شحن شدات ببجي موبايل مجانا 2021 pubg mobile للأندرويد والأيفون

من موقعنا نقدم لكم طريقة شحن شدات ببجي موبايل مجانا 2021 pubg mobile لجميع اللاعبين، حيث تعتبر لعبة ببجي موبايل هي أشهر الألعاب الالكترونية على مستوى العالم كله بداية من سنة 2018م حتى عامنا الحالي 2021، وتصنف هذه اللعبة من الألعاب القتالية الجماعية، حيث تتكون من مجموعات وتحتوي كل مجموعة على فردين إلى أربعة أفراد، وخلال اللعبة يصل عدد المجموعة إلى مائة لاعب يتنافسون بشكل فردي أو جماعي لتجميع أكبر عدد من المعدات والأدوات القتالية وذلك للبقاء على قيد الحياة والفوز في نهاية اللعبة.

شحن شدات ببجي موبايل مجانا 2021 pubg mobile

يمكن لجميع لاعبي ببجي موبايل للكمبيوتر أو على أجهزة الأندرويد أو أجهزة الأيفون، الحصول على عدد كبير من شدات ببجي مجانا للايفون وأيضلً شدات ببجي مجانا للاندرويد، والذي يصل إلى 1250 شدة بشكل مجاني بدون دفع أو سداد أي مصاريف، وذلك من خلال الحصول على تطبيق مجاني يمنح هذه الشدات، وذلك من خلال هذه الخطوات:

أولاً يجب الدخول على المتجر الالكتروني الموجودة على هاتفكم.

ومن الصفحة الرئيسية يجب الضغط على مربع البحث.

إدخال اسم التطبيق وهو Rozwin، والضغط على زر البحث.

الضغط على تثبيت التطبيق بعد ذلك، ومن الجدير ذكره أن حجم هذا التطبيق حوالي 8 ميجا بايت.

وبعد تثبيت التطبيق يجب إنشاء حساب جديد.

الضغط على أنا ليس روبوت.

الدخول على القائمة الرئيسية وإدخال هذا الكود 104258.

وصل عدد لاعبي لعبة ببجي مجانية في الوطن العربي وعلى مستوى العالم كله إلى أكثر من 400 مليون لاعب، وتتميز هذه اللعبة عن غيرها من الألعاب القتالية أنها متجددة دائماً وتسعى للتنوع لكي لا يمل منها اللاعبين، ومن أهم الأشياء التي يحرص اللاعب على تجميعها والحصول عليها هي شدات ببجي، فهي عملة افتراضية داخل لعبة ببجي يتم استخدامها في شراء العديد من العناصر مثل الأسلحة والملابس وغيرها، ويصعب على أغلب اللاعبين الحصول عليها بشكل مجاني.

يجب عليكم الدخول على الصفحة الشخصية في تطبيق شحن الشدات مجاناً.

والضغط على أيقونة invite ftiend، ومنها الضغط على waliet.

ثم النقر على redeem history، سيظهر أمامكم ببجي وفري فاير، يجب الضغط على ببجي.

ستظهر أمامكم عدد النقاط وعدد شدات ببجي مجانا الموسم 15 الموجودة لديكم.