باريس سان جرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابي

كشفت تقارير فرنسية المقابل الذي حددته إدارة نادي باريس سان جرمان للتنازل عن خدمات كيليان مبابي بعد التألق الكبير أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعد أن استطاع مبابي سحق كتيبة رونالد كومان مدرب برشلونة 3 أهداف في مباراة، الثلاثاء الماضي.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جرمان ستطلب 200 مليون يورو للتنازل عن خدمات كيليان مبابي، لا سيما بعدما زادت قيمته إثر الأداء الرائع وهز شباك برشلونة في التشامبيونزليغ.

ورغم انتهاء عقد مبابي في يونيو 2022، إلا أن الإدارة الفرنسية تعتقد أن هذا السعر مناسب لإمكانيات وقدرات مبابي، ولن يسمحوا برحيله بأقل من هذه القيمة الفلكية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، على عدم وجود أي ناد في الوقت الحالي، يستطيع دفع هذه القميه التي يطمح باريس في الحصول عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أندية كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتقاضى مبابي 30 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي سيعقد قيمة صفقة انتقاله لأي ناد يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم.

وعقب انتهاء المباراة، تصدر رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ترند "تويتر" وسط مطالبة جماهير الملكي بضرورة التعاقد مع مبابي، خاصة أنه هدف المرينغي في الصيف المقبل، ويحاولون ضمه منذ عدة سنوات ويعتبر حلم للفرنسي زين الدين زيدان.

انتقال مبابي إلى مدريد بالطبع لن يكون سهلاً، لا سيما أن النادي الباريسي لا يرغب في التفريط في أحد نجومه.

وفي السياق، يحاول حاليًا النادي الفرنسي إنهاء تفاصيل تجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكن يضع في نفس الوقت أولوية كبيرة لتجديد عقده المهاجم الفرنسي، لا سيما بعدما أظهر أمام برشلونة أنه أحد أفضل لاعبي العالم.

وفي الأسابيع الماضية، علق نيمار على مستقبل مبابي قائلا: "سأبقى في باريس سان جرمان، لقد تغيرت الأمور كثيرًا، وأريد الاستمرار وآمل أن يفعل مبابي ذلك أيضًا".