خطوات اضافة الواجب المدرسي عبر منصة مدرستي 1442 ورابط التسجيل في المنصة الافتراضية madrasati

خطوات اضافة الواجب المدرسي عبر منصة مدرستي حيث تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية، إحدى المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية ومهمه جدا للطلاب والطالبات حيث يلزم على الطلاب الاهتمام بهذه المنصة التعليمية، منصة مدرستي الواجبات، لأنها تشكل لهم حياتهم الدراسية والتعليم من خلالها وهذه المنصة التعليمية سهلت الكثير جدا من عملية التعليم والحفاظ على الطلاب والطالبات بسبب فيروس كورونا، حيث أن هذا الفيروس أصبح يتنشر بسرعة جدا في الآونة الأخيرة، لذا أصبحت منصة مدرستي بمثابه المنقذ لهم حتى يتم الحفاظ على أرواح الطلاب ويقومون بالتعلم أون لاين ومعرفة الواجبات المقررة عليهم والتعلم بسهوله جدا وإقامة اختبار الامتحان بواسطة المنصة.

منصى مدرستي لإضافة الواجبات الدراسية

منصة مدرستي الواجبات المدرسية حيث تم اثبات مدى كفاءة هذه المنصة في التعلم لأنها تمد الطالبات والطلاب بكافه المعلومات الدراسية التي يحتاجون إليها بشكل سريع وسهل جدا، حيث قامت بالتأكيد في أن للكبار الاستفادة القصوى منه عندما يقومون بعمل الواجبات افضل بكثير جدا من الأطفال الذين يحتاجون وسائل كثيرة أخرى.

منصة مدرستي الواجبات المنزلية أيضا تساعد منصة مدرستي الإلكترونية على تأصيل العلاقة بين الطالب والمعلم حتى يتم استفادة الطالب بسرعه جدا من خلال عملية التعليم.

منصة مدرستي التعليمية

بواسطة منصة مدرستي التعليمية يستطيع المدرس مباشره تقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها الطلاب، ومن ثم تلقى السؤال والإجابة وهكذا ويقوم بالتفاعل معهم وإنشاء رابطة بينه وبينهم تجعلهم يستفيدون منه أكثر، والعمل على إقامة الواجبات المدرسية، وكذلك العمل على قيام جداول حصص كل مادة حتى يستطيع المدرس شرحها للطلاب.

خطوات حل الواجب في منصة مدرستي 1442

خطوات اضافة الواجب المدرسي عبر منصة مدرستي 1442

خطوات اضافه الواجب عبر منصة مدرستي حيث يمكن للطلاب معرفة طريقة اضافة الواجب بواسطة الأساليب الآتية:

رابط دخول المعلم والطالب إلى منصة مدرستي https://schools.madrasati.sa/ ثن نقوم بضغط على تسجيل دخول. ثم نقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات. ثم نقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح امامكم. يتم إدخال اسم الواجب. نقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب نقوم بكتابة وصف للصفحة ،وكتابة رقم الواجب وأيضا تكتب رقم السؤال .