“online” رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد وكيفية استخدامها madrasati.sa

نقدم لكم رابط منصة مدرستي التعليمية من موقعنا ثقفني، حيث أنه بعد اجتياح فيروس كورونا المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن منصه مدرستي للتعلم عن بعد، وذلك لتجنب توقف العملية التعليمية، فهذه المنصة تقوم على الدراسة عن بعد، وأصدرت الوزارة تعليمات بوجوب تسجيل الطلاب بالمنصة قبل بداية العام الجديد.

رابط منصة مدرستي التعليمية

قد قامت الوزارة بالعمل على هذه المنصة وذلك لتقليل انتشار الفيروس بين طلاب المملكة، منصة مدرستي توفر كل الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها الطلاب في الدراسة عن بعد، وذلك من خلال إمكانية تواصل الطلاب مع الأساتذة، وأيضا تتيح فرصة تواصل الآباء مع الأساتذة عن طريق المنصة وذلك سوف يوفر للآباء متابعة أبنائهم والتأكد من مستواهم التعليمي خلال الفترة الدراسية.

تسجيل دخول على منصة مدرستي للتعليم عن بعد

ينتاب العديد من الدارسين داخل دولة السعودية عن طرق التسجيل والدخول عبر منصة مدرستي للحصول على أكبر معدل من الخدمات خصوصا عد تأكيدها من قبل الوزارة لكي يتم متابعة الدروس التعليمية من خلالها عن بعد وتتمحور طريقة التسجيل في الآتي:

الدخول من خلال رابط المدرسة الأساسي وهو https://schools.madrasati.sa/

إدراج اسم الطالب أو المدرس أو الوالد في المكان المخصص لتسجيل الدخول.

يدرج كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المتوفرة لها.

إدراج رمز التحقق والتأكيد علي زر التسجيل.

كيفية معرفة النتيجة عبر منصة مدرستي

توفر المنصة الكثير من الخدمات للدارسين عبر منصة مدرستي لإنهاء دراستهم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا في كافة دول العالم، ولحاجة البلاد في تنفيذ تعليمات وأنظمة وزارة الصحة العالمية لتجنب تفشي فيروس كورونا والمحافظة على الأرواح.

لذا يجب عند الحصول على النتيجة إتباع الآتي:

الدخول عبر رابط منصتي مدرستي الرسمي.

الدخول من مكان التقويم ومنها إلي ملف المدارس المدرج بأسلوب بي دي إف والنقر على كلمة حفظ.

يتم طباعة النتيجة النهائية لكل لطالب .

والجدير بالمعرفة أن منصة مدرستي للتعليم عن بعد من الابتكارات الهامة التي حققت أهدافها ولاقت اهتمام الوزارات.