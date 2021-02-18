مفتوح الان رابط الدخول على منصة مدرستي 1442 Madrasati لإثبات الحضور اليومي

رابط الدخول على منصة مدرستي 1442 Madrasati لإثبات الحضور اليومي بواسطة المنصة التي تسمى مدرستي حيث انها تعتبر أكبر إحصائية قامت بفعلها المملكة العربية السعودية وهذا بسبب غياب العديد من الطلاب بسبب جائحة كورونا الذي قام بالانتشار في كل العالم إثر على اقتصاديات البلاد وأثر أيضا على العالمي مما جعل كثير من الدول أن يصدروا قرارا بالتوقف التعليم في المدارس حفاظا على الطالبات والطلاب وإنشاء منصة يستطيع الطلاب من خلالها معرفه الواجبات المدرسية المقررة عليهم حتى سهلت هذه المنصة الكثير عليهم قام بعمل اختبار امتحاناتهم على منصة مدرستي فأصبح الأمور بفضل هذه المنصة تسير بسهولة ويسر وأصبح وسيلة أخرى للتعليم للحفاظ على حياة الطلاب.

رابط الدخول على منصة مدرستي 1442 Madrasati

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 قامت المملكة العربية السعودية بتفعيل الامتحانات عليها حيث ادي اختبار امتحان نصف العام بواسطة منصة مدرستي، وهذا بسبب جائحة كورونا التي تعاني منها كل البلاد عندئذ أقامت وزارة التعليم السعودية على إقامة الامتحانات وعدم إلغائها بأي شكل تبعا للائحة كورونا المستجد فقاموا ويبحث الكثير عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطلاب عبر تطبيق توكلنا والذى أنشأته الحكومة السعودية ضمن مجهوداتها للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة أبنائها الطلاب

تسجيل الدخول في منصة مدرستي توكلنا

يمكن لجميع الطلاب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال تسجيل الدخول الي تطبيق توكلنا على الهاتف باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم ثم تابع الخطوات التالية:-

الضغط على أيقونة حسابي، ومنها الدخول على أيقونة منصة مدرستي.

تسجيل بيانات المستخدم ( اسم الطالب واسم ولي الأمر)

الضغط على أيقونة إرسال فى أسفل الصفحة.

عن طريق جوال تصلك رسالة sms تفيد بكلمة المرور التي سوف تستخدمها للدخول الى منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا .

منصة مدرستي احدى منصات التعليم عن بُعد

تعد منصى مدرستي التعليمة، احدث المنصات التعليمة التي أنشأتها وزارة العليم السعودية، خلال العام الدراسي 2020/2021 لمواجهة انتشاء فيرو كورونا المستجد والحد من انتشاره بين الطلاب والمعلمين، وقد تم انشاء العديد من المنصات الأخرى مثل منصة نمو التعليمية و بوابة عين ومنصة عين المبدع ومنظومة معرفة التعليمية ومنصة ميم التعليمية ومنصة كلاسيرا التعليمية ومنصة سهل التعليمية والتي تهدف الى توفير سبل التعليم للطلاب بجميع المراحل التعليمة فى السعودية وهو ما تسعى اليه وزارة التعليم بالتعاون مع وزراه الصحة للحد من التجمعات فى المدارس.