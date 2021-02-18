ترامب : لا أفكر فى العودة لـ تويتر .. سأنشئ منصة خاصة بى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تصريحات لـ شبكة "نيوز ماكس"، نقلها موقع "روسيا اليوم"، بأنه يفكر فى إنشاء منصة للتواصل الاجتماعى خاصة به.
وكانت شركة "تويتر" قد حظرت حساب ترامب نهائيًا بسبب "خطر استغلاله فى التحريض على مزيد من العنف"، على خلفية اقتحام مؤيدوه مبنى الكابيتول فى الـ 6 من يناير الجارى.
وأكد المدير المالى للشركة نيد سيجال، فى تصريحات سابقة أن مسؤولى المنصة لن يسمحوا لـ ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو أصبح رئيسًأ للولايات المتحدة مرة أخرى.
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