الولايات المتحدة تدعم السعودية بـ تصريحات جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، شددت "يلين" على ضرورة مواجهة التحديات الصعبة، والتى من أبزها جائحة كورونا، ودعم تعافى الاقتصاد العالمى، والتصدى لخطر تغير المناخ.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، إن تعاونًا مشتركًا سيجمع بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تتلاقى مصالح البلدين.