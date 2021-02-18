جدول امتحانات الترم الأول 2021 للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2020- 2021 للصفين الأول والثاني الثانوي الذى سيعقد فى الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى يوم 11 مارس 2021 وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وقد تم دمج الامتحانات خلال فترة 10 أيام بواقع خمسة أيام لكل صف وذلك حفاظاً على تباعد الطلاب على أن لا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحدة عن 15 طالب وارتداء الطالب الكمامة وتعقيم الفصول قبل دخول الطلاب وبعد الخروج من اللجنة للحفاظ على جميع عناصر المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن فى مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد 14 فبراير بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تُعقد إلكترونياً بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها أجهزة التابلت، وتُعقد الامتحانات ورقياً لباقي الفئات وذلك بلجان مؤمنة ومراقبة بحسب الجدول المعلن.

وأشار الدكتور طارق ضوقى خلال الاجتماع بأنه سيتم عقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل فى نهاية كل شهر من الشهور الثلاثة المقبلة وهى مارس وأبريل ومايو للصفين الأول والثاني الثانوي فى مقررات ومناهج الفصل الدراسي الثاني وتكون هذه الامتحانات الشهرية بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي

تبدأ امتحانات الترم الأول 2021 للصف الأول الثانوي يوم السبت 27 فبراير 2021 بمادة اللغة العربية والأحياء، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 بمادتي التاريخ والكيمياء، وذلك بحسب الجدول التالي:-

جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي

تبدأ امتحانات الترم الأول 2021 للصف الأول الثانوي يوم الأحد 28 فبراير 2021 بمادة اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وتنتهى يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 بمادتي التطبيقات الرياضية والجغرافيا، وذلك بحسب الجدول التالي:-