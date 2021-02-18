في 22 ثانية.. المعارضة التركية ترد على إهانة أردوغان

في أول رد فعل لها على إهانات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قررت المعارضة التركية رفع دعوى قضائية إلى جانب عقد مؤتمر صحفي لم يستغرق سوى 22 ثانية.
وأعلن زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، إقامة دعوى قضائية ضد أردوغان، بعد أن وصفه الأخير في كلمة له اليوم خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، في ولايات أنقرة وأوردو وشانلي أورفة بـ"الصفيق وغير المهذب".
وأضاف أردوغان خلال المؤتمر الحزبي، أن زعيم المعارضة التركية لا يستحق لقاء أحد من وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، أو وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة حادثة مقتل 13 جنديًا تركيًا".
وهو ما أجبر زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو بالرد على الرئيس التركي، متسائلًا: "هل أنا شخص صفيق لأني أدافع عن حق الشهداء".
22 ثانية
من ناحية أخرى، ضربت المعارضة التركية رقما قياسيا جديدا، ليس في عدد المعتقلين بين صفوفها، أو حجم ما تتعرض له من مصادرة في الرأي وحرية التعبير، ولكن في تحقيق أقصر مؤتمر صحفي في تاريخ تركيا وربما العالم أجمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي لم يتخطى 22 ثانية لنائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الكتلة الحزبية، النائب أوزجور أوزال، حيث قال جملة واحدة موجها كلامه للرئيس التركي قائلا: "إليك كل الإهانات مثلما قُلت".
يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن العثور على جثث 13 مواطناً تركياً في منطقة غارا الجبلية في شمال العراق، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة.
وقال أكار إن الجثث وجدت في كهف تعرض لقصف عنيف من قبل الجيش التركي وإنها تعود لمدنيين كانوا قد اختطفوا من قبل حزب العمال الكردستاني.
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