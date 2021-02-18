جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تصريحات لـ قناة "العربية"، أن النظام الإيرانى هو الخطر الأساسى أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأشار بولتون إلى أنه من الخطأ، التفكير فى أن إيران تكون دولة مسؤولة فى الشرق الأوسط، وخصوصا فى ظل نظام الحكم الحالى فيها.
واعتبر مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، أن النظام الحاكم فى إيران يقف وراء استمرار الأزمة اليمنية، إذ إن دعمه لـ ميليشيات الحوثى يُفشِل الوصول إلى أى حل سياسى فى اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولتون : إيران تمثل خطرا أساسيا أمام أمن واستقرار المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.