بولتون : إيران تمثل خطرا أساسيا أمام أمن واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، فى تصريحات لـ قناة "العربية"، أن النظام الإيرانى هو الخطر الأساسى أمام تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأشار بولتون إلى أنه من الخطأ، التفكير فى أن إيران تكون دولة مسؤولة فى الشرق الأوسط، وخصوصا فى ظل نظام الحكم الحالى فيها.

واعتبر مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، أن النظام الحاكم فى إيران يقف وراء استمرار الأزمة اليمنية، إذ إن دعمه لـ ميليشيات الحوثى يُفشِل الوصول إلى أى حل سياسى فى اليمن.