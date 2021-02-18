البنتاجون يندد بالهجمات الحوثية على السعودية

ندد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بالهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على السعودية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لجهود السلام.
وأكد كيربي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها، وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن أمس اعتراض وتدمير طائرة أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة.
ومن ناحية أخرى، قال كيربي إن البنتاجون لم يتلق طلبا رسميا للمساعدة في التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية لتحديد المسؤولين عن اعتداء أربيل، كما رفض التكهن بهوية الجهة التي تقف خلف الهجوم، مشيرا في الوقت ذاته بأن معظم الاعتداءات السابقة نفذتها ميليشيات موالية لإيران.
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