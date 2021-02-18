وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تعتزم إعادة إنعاش علاقاتها مع الناتو

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده تعتزم إعادة إنعاش علاقاتها مجددًا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقال جون كيربي السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن هذا جاء خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع ب 30 دولة من الدول أعضاء حلف الناتو، حيث تعرضت المناقشات لقضايا الدفاع والردع واقتسام المسئوليات.
وأشار إلى المناقشات عرضت كذلك علاقات الحلف بالاتحاد الأوروبي إضافة إلى التقنيات الحديثة، كما أكد أوستن أن القضية الأكثر أهمية لدول الناتو هي حماية الشعوب والدول من أعضاء الحلف من خلال وجود عسكري قوي وردع قابل للتصديق.
كما أبدى أوستن دعمه لأهداف مبادرة الحلف لعام 2030 التي تؤكد على بقاء الحلف قويًا عسكريًا وأن يصبح أقوى سياسًيا ويتخذ منحى أكثر عالميًا.
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