إصابة وزير الدفاع المكسيكي بفيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع المكسيكي، الجنرال لويس كريسينسيو ساندوفال، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل في المنزل، وسيواصل العمل أثناء تلقي العلاج.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/ أن وزارة الصحة المكسيكية أعلنت تسجيل 1075 حالة وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 177 ألفا و61 حالة، فيما تم تسجيل 9 آلاف إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليونين و13 ألفا و563 حالة.
وأفادت السلطات المكسيكية بأن الوباء أصاب 991 مهاجرا حتى الآن، وتسبب في وفاة 49 منهم، علما بأن معظم المهاجرين في المكسيك يفدون من أمريكا الوسطى.
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