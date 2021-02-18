رابط تسجيل حج تونس 2021 وموعد التقديم عبر hajj affaires tn موقع وزارة الشؤون الدينية

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عمر شويل - جدة تسجيل حج تونس الجديد لعام 1442-2021 على الرابط الرسمي لوزارة الشؤون الدينية بالدولة، وذلك بكتابة البيانات اللازمة للراغبين في التسجيل الإلكتروني لموسم الحج الجديد لتحديد أعداد الراغبين في أداء الشعيرة المباركة وإنشاء قاعدة بيانات لهم لعمل قوائم، ثم يأتي التنسيق مع الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية للتدارس في أمور الزيارة والأعداد المطلوبة مع الضوابط اللازمة.
وزارة الشؤون الدينية في تونس
تسجيل حج تونس 1442
في أحدث بلاغ من الوزارة الرسمية للحج والعمرة في الدولة التونسية، أعلنت وزارة الشؤون الدينية في 17 فيفري 2021 عن فتح باب استقبال تسجيلات المواطنين الإلكتروني عبر موقعها، هؤلاء الراغبين في الحج وزيارة بيت الله الحرام في الموسم الحالي ذي الحجة 1442، واستقبال التسجيل الإلكتروني ابتداء من الجمعة 19 فيفري 2021 بالخطوات والتدابير اللازمة.
موعد تسجيل طلبات الحج
- تم إطلاق بلاغ تسجيلات المواطنين في 17 فيفري 2021.
- يبدأ التسجيل الإلكتروني وتقديم الطلبات ابتداء من الجمعة 19 فيفري 2021.
- يمتد التسجيل الإلكتروني حتى يتم إغلاق باب التسجيل في 12 مارس 2021.
خطوات تسجيل حج تونس
- يتم الدخول أولا على رابط تسجيل طلبات المواطنين بتونس بموقع وزارة الشؤون الدينية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة الترشح لطلبات الحج.
- يتم اختيار ايقونة تسجيل الترشح.
- تفتح للمستخدم الصفحة التالية.
- بعد أن يتم انطلاق التسجيل في 19 فيفوري يتم كتابة الرقم القومي واسم صاحب الطلب.
وفي بيان هام من الوزارة أعلنت أن التسجيل الإلكتروني لطلبات الحج لا يعني أن الوزارة انتهت من التدابير الأولية والاتفاق مع الجهات السعودية، حيث يكون الاتفاق مع السعودية أولا على إتاحة الحج أو عدم إتاحة الزيارة إليها في هذا العام، ويكون الاتفاق معها حسب مقتضيات الواقع وقدرة المملكة على تدبير الاحتياطات اللازمة والخدمات للراغبين في زيارة البيت الحرام، للخروج بموسم حج ناجح في هذا العام.
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