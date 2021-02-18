أسماء مستفيدي الضمان للمساعدات المقطوعة قيد إجراءات المراجعة بوزارة الموارد البشرية

أسماء مستفيدي الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة يحتاج إلى توفير بعض الشروط اللازمة لتحقيق أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تمنح المساعدة المقطوعة للأسر التي ليس لها أب أو عائل أو لا تمتلك دخل شهري ثابت في المملكة العربية السعودية لذلك تتأخر مرحلة أختيار أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة لن لابد من مطابقة كافة الشروط مع طالبات المواطنين حتى يتم الاختيار الصحيح لمن يستحق ذلك الأمر لأن هناك شرط هام هو عدم زيادة الدخل الشهري لمن تقدم لها عن 2 ألف ريال سعودي وفتحت الحكومة السعودية الخدمة الإلكترونية بالموقع وتم تحديد رابط الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة والمستفيد منها من خلال متابعة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدون الذهاب إلى المصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية

الشروط الأساسية من أجل الموافقة على طلب إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة بالمملكة

تتطلب وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية لعام 1442 على توفير كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة كما يلي

المتقدم فقط لطلب المساعدات المقطوعة يجب أن لا يزيد دخله الشهري عن ألفين ريال سعودي

صرف المساعدات المقطوعة يشمل كل الأيتام والأسر الفقيرة ومحدودة الدخل الشهري والذي مات لهم الأب وليس لهم دخل أو عائل في السعودية

يتم أختيار إيداع مبالغ المساعدات المقطوعة بالمملكة لمن هو حاصل على الجنسية السعودية ويمتلكون هوية وطنية بالمملكة بداية من عمر عمر خمسة وثلاثون عام فأكثر من ذلك

لا يسمح بالتقديم فى المساعدات المقطوعة لمن يمتلك سجل تجاري أو يمتلك عقارات وأراضي بالمملكة العربية السعودية

يتم تحديد أي نتيحة للضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

لابد من دخول الموقع الرسمي للوزارة والخاص بالمساعدات المقطوعة عام 1442 في المملكة وأتباع الخطوات اللازمة للحصول على نتائج الاستعلام

لذلك لابد من الضغط على طلب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الطلب وتعبئة جميع البيانات المطلوبة منها رقم الطلب وأسم المتقدم وتاريخ التقديم على المساعدات المقطوعة

ثم الضغط على الاستعلام ويظهر بعدها آخر نتيجة عن المساعدات المقطوعة باستخدام موقع الوزارة

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رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدات المقطوعة برقم الطلب في عام 1442 بالمملكة