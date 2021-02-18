بتكوين تواصل التحليق.. وتبلغ ذروة جديدة

واصلت عملة بتكوين صعودها السريع، الخميس، لتبلغ ذروة جديدة عند 52 ألفا و175 دولارا وذلك في غضون يومين من تخطيها حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى.
ومع ارتفاع عملة "بتكوين" صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
ويخشى بعض المراقبين في السوق من تقلب سعر بتكوين، الذي لا يستند إلى أي أصول، فيما يرى آخرون أن الوضع مختلف عما كان عليه في 2017، حينما قفزت أسعار بتكوين بشكل كبير قبل أن تنهار مطلع عام 2018.
وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم منذ العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.
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