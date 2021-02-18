بسبب كورونا.. إيرباص تتكبد 1.1 مليار يورو خسائر فى 2020

جدة - نرمين السيد - وفى نهاية العام الماضى، قال الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص جيوم فورى، إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025.
وأبلغ فورى مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة فى اعتماد منهج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين.
وحذر الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى وقت سابق من العام الماضى، أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار فى العامين الحالى والمقبل، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع فى ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.
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