الهند تسجل 12 ألفا و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 12 ألفا و881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 10 ملايين و950 ألفا و201 حالة.
وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إنه تم تسجيل 101 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 156 ألفا و14 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 10 ملايين و656 ألفا و845 شخصا، مشيرة إلى أنه يوجد 137 ألفا و342 حالة نشطة.
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