اليوم.. اجتماع أوروبي أمريكي حول النزاع النووي مع إيران

تعقد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم، الخميس، محادثات مع الولايات المتحدة لبحث الخطوات التالية حول النزاع النووي مع إيران المبرم العام 2015.
ووفقا لوكالة الانباء الألمانية، سيلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره البريطاني دومينيك راب، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، بينما سيشارك وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلنكين في المحادثات عبر الفيديو.
وتصاعد الخلاف النووي أول أمس الثلاثاء عندما أعلنت إيران أنها ستقيد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها ما لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية الصارمة ضدها.
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، أن طهران ستنفذ التزاماتها النووية إذا ما رفعت واشنطن العقوبات وكافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.
وشدد روحاني على أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه أمر مستحيل وانتهاك للقرار الدولي 2231..
وأضاف أن إيران لن تقوم بطرد المفتشين النوويين، مشيرا إلى أن تعليق البروتوكول الإضافي "لن يغير في نشاطنا".
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 ثم أعاد فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
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