بعد استدعائه.. الخرطوم تعلن موعد عودة سفيرها إلى أديس أبابا

أعلنت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، أن سفيرها لدى إثيوبيا سيعود غدا، الجمعة، لأديس أبابا بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين.
وقد أكد المتحدت باسم الخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، أمس الأربعاء، استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور معه بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوم أديس أبابا.
ووفقا لـ "سودان تريبون"، "قال بولاد إن سفير السودان بأديس أبابا جمال الشيخ وصل بالفعل إلى الخرطوم وجرت معه المشاورات حول القضايا بين البلدين.
وبشأن الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان وما إذا كانت أسفرت عن عقد قمة ثلاثية مع السودان وإثيوبيا، أكد المتحدث باسم الخارجية أنه لا يوجد ما يفيد رسميا بعقد هذه القمة.
وتوترت العلاقات بين السودان وإثيوبيا بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي، إثر اعادة انفتاح قوات الجيش السوداني في أراضي الفشقة التي استولى عليها مزارعون إثيوبيون تحت حماية ميليشيات تابعة لقبيلة الأمهرا لأكثر من 25 سنة.
ولاحقا قال السودان إنه استرد نحو 90% من أراضيه المتاخمة لحدود إثيوبيا، لكن أديس أبابا تتهم الجيش السوداني بالتوغل في أراضي متنازع عليها واستهدافه مدنيين إثيوبيين وهو ما تنفيه الخرطوم بشدة.
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