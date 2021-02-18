أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة، وذلك في أعقاب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الجلسة سيشارك فيها الى جانب الوزراء، كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكبار موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، ستتمحور الجلسة حول مناقشة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاق النووي مع إيران، والخلافات بين البلدين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الرئيس بادين أكد لنتنياهو التزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتحسين العلاقات بين البلدين.
وأشارت القناة الى أن بايدن هاتف مساء أمس رئيس الوزراء نتنياهو، وكان هو أول زعيم بالشرق الأوسط يهاتفه الرئيس الأمريكي الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد محادثته مع بايدن.. نتنياهو يعقد جلسة خاصة للحكومة لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.