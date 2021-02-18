رابط حج تونس 1442 وموعد انطلاق التسجيل الإلكتروني لزيارة البيت على وزارة الشؤون الدينية

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عمر شويل - جدة رابط حج تونس للراغبين في زيارة بيت الله الحرام في ذي الحجة 1442، حيث قامت وزارة الشؤون الدينية في دولة تونس بالإعلان عن موعد انطلاق التسجيل الإلكتروني على الرابط الرسمي لها، بكتابة البيانات الخاصة بالراغبين بالحج وتقديم طلب الحج لحين تدارس المعايير التي تنظّم الزيارة للمشاعل المقدسة بالتراسل بين الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بوزارة الحج والعمرة.

زيارة المشاعل المقدسة في السعودية

وزارة الشؤون الدينية

قام الموقع الرسمي لشؤون الحج في الجمهورية التونسية بالإعلان عن إطلاق الوزارة التسجيل الإلكتروني للراغبين في زيارة بيت الله الحرام في العاشر من ذي الحجة المقبل، عبر رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والذي تقرر أن ينطلق التسجيل فيه ابتداء من يوم الجمعة 19 فيفري 2021، على أن يستمر متاحا للتسجيل بالحج حتى 12 مارس 2021 لإنشاء قاعدة بيانات تخص أعداد المتقدمين للموسم الجديد لحين التنسيق مع الجهات السعودية.

موعد التسجيل الإلكتروني في الموقع

17 فيفري يوم الإعلان عن إتاحة رابط حج تونس عبر وزارة الشؤون الإسلامية.

19 فيفري 2021 يوم انطلاق التسجيل الإلكتروني لطلبات الحج.

12 مارس 2021 موعد انتهاء التسجيل وإغلاق الموقع.

رابط حج تونس وخطوات التسجيل

يكون الرابط الرسمي غير متاح التسجيل فيه قبل الموعد المحدد لإطلاق التسجيل، وتكون خطوات التسجيل كالتالي:

تبدا بالدخول على الرابط المباشر لوزارة الشؤون الإسلامية بتونس. يتم التسجيل ابتداء من 19 فيفري. يقوم المستخدم باختيار (التسجيل في الحج). يقوم المستخدم بكتابة الاسم والرقم القومي.

وقد أعلنت الوزارة أن التسجيل بالموقع يكون من باب الحصول على قاعدة للبيانات ولا يكون بالحصول على التأشيرات، حيث يتم التنسيق أولا مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لتقوم الوزارة بدراسة إمكانية والسماح بالحج في هذا العام أو عدم الحج، حيث تتحكم العديد من العوامل في إتاحة السفر إليها في كل عام، وقد أوقفت المملكة جميع الرحلات إليها بالعام الماضي 1441 واقتصر الحج فيها على حجاج الداخل.