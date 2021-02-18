جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، تم تسجيل 1075 حالة وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 177 ألفا و61 حالة، فيما تم تسجيل 9 آلاف إصابة جديدة ليبلغ العدد الإجمالى للإصابات مليونين و13 ألفا و563 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الدفاع المكسيكى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.