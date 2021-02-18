لتشجيع المواطنين.. بلدة يابانية تمنح 1000 ين لمن يحصل على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وخصصت حكومة مياشيرو حوالى 60 مليون ين (ما يعادل 570 ألف دولار) لتنفيذ هذه الخطة فى مشروع قانون الميزانية الخاص بها للعام المالى 2021، حسبما أوردت صحيفة "ماينيتشى" اليابانية اليوم الخميس.
وذكر قسم الرعاية الصحية فى البلدة أن نحو 30 ألف شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر مؤهلون للحصول على اللقاح.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الذين يحصلون على لقاح فايزر سيتلقون جرعتين من اللقاح ولذا سيتسلمون ضعف قيمة الهدية أى ألفين ين.
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