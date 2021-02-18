لحظة إطلاق نار بـ فيلادلفيا الأمريكية وإصابة 8 أشخاص.. فيديو وصور

أصيب 8 أشخاص في حادثة إطلاق نار وقعت أمس الأربعاء في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من محطة قطار سيبتا، مشيرة إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و71 عاما.

وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 71 عاما، أصيب برصاصة في المعدة، وبضع مرات أصيب في ساقيه، مشيرة إلى أن حالته حرجة.

وتابعت الشرطة أن الضحايا السبعة الآخرين حالتهم مستقرة.

وأكدت السلطات أنها اعتقلت شخصا على خلفية الهجوم، وأنها ضبطت سلاحين.