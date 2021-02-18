رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa وخطوات تسجيل الدخول لجميع الصفوف الدراسية

رابط منصة مدرستي التعليمية، تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حول رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعد، وذلك ليتمكن الطلاب في جميع الصفوف الدراسية للمراحل (الابتدائي- المتوسط -الثانوي) استكمال مسيرتهم التعليمية في الفصل الدراسي الثاني عن بعد وبشكل إلكتروني وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستج،د والذي أعاق حركة المواطنين وعدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم فأطلقت الوزارة هذه المنصة لإستكمال دروسهم التعليمية بشكل يومي، وسنتابع معكم من خلال موقعنا رابط منصة مدرستي التعليمية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا.

رابط منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية أحد أهم وأشهر المنصات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم البحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية بشكل يومي من قِبل الطلاب، وذلك لإستكمال الفصل الدراسي الثاني من خلالها، وقد تم الاعتماد على المنصة في الفصل الدراسي الأول بدلًا من الذهاب إلى المدارس خوفًا على تفشي فيروس كورونا بين الطلاب وهيئة التدريس، وقد أعلنت الوزارة عن استكمال الفصل الدراسي الثاني مثل الفصل الدراسي الأول تمامًا ومن خلال المنصة، ويمكن معرفة رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات استعلام المنصة من خلال متابعة الفقرة التالية.

أولًا قم بالدخول إلى الرابط المعتمد الخاص بمنصة مدرستي الذي أعلنت عنه الوزارة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. قم بالنقر على “تسجيل الدخول”. وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب. قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق. وهكذا تتمكن من الدخول بسهولة إلى منصة مدرستي التعليمنية.

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خطوات الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية