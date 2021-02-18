موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب دوري محمد بن سلمان

تختتم اليوم الخميس 18 فبراير 2021 مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي الذي شهد بالأمس العديد من المفاجأت في نفس الجولة، وذلك حين خسر متصدر الترتيب فريق الشباب على ملعبه أمام الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد ليفقد ثلاث نقاط هامة، كما حقق الأهلي تعادل متأخر بهدف لكل فريق أمام متذيل الترتيب فريق العين ليفقد نقطتين هامتين، ونجح الوحدة في تحقيق فوز هام أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليتقدم مؤقتا للمركز السادس في جدول الترتيب، بينما موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي يلعب فيها الفيصلي مع ضمك، الاتحاد مع التعاون، القادسية مع النصر، والختام حين يقام موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في الثامنة وثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال أمام فرصة ذهبية في دوري محمد بن سلمان لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام ضمك بهدف دون رد ليفقد وقتها ثلاث نقاط هامة، وذلك حين يلاقي فريق الاتفاق في مباراة صعبة يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ويتخطى الأهلي بفارق نقطة، ويقلص الفارق مع الشباب المتصدر إلى نقطتين فقط بدلا من خمس نقاط حاليا مستغلا تعثر كلا الفريقان بالأمس، ولكن مهمة الهلال لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي التقى بالزعيم في مباراة الذهاب هذا الموسم بالجولة الرابعة في مباراة قوية انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد عن طريق سالم الدوسري، وكاريلو، ويمتلك حامل اللقب حاليا في رصيده 33 نقطة جمعها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، والتعادل في ست مباريات، والخسارة في ثلاث.

فريق الإتفاق لن يكون لقمة سائغة لحامل اللقب في المباراة التي سيسعى فيها بكل قوة لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على التواجد في المربع الذهبي، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الرابع، وبفارق ست نقاط عن الهلال الثالث سيتمكن من تقليصها إلى ثلاث فقط حال حقق انتصار يواصل به مسار الانتصارات الذي عاد إليه الجولة الماضية عقب خسارة غير متوقعة في الجولة قبل الماضية أمام العين بهدف دون رد، قبل أن يكتسح أبها برباعية مقابل هدف في آخر مبارياته.

جدول ترتيب الدوري السعودي

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9:20 توقيت الإمارات، وعمان.

5:20 توقيت جرينتش العالمي.

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تعليق: فهد العتيبي.

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موعد مباراة الهلال والاتفاق اليومالقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق