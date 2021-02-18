رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد ومعرفة خدمات المنصة الإلكترونية

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 للتعليم عن بعد، حيث إزداد البحث بكثرة خلال الفترة الحالية عن رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي أطلقتها وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعد، وذلك لإستكمال الطلاب دروسهم الخاصة بجميع المراحل التعليمية (الابتدائي- المتوسط -الثانوي) وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أعاق حركة المواطنين وعدم ذهاب الطلاب إلى مدارسهم، فأطلقت الوزارة هذه المنصة لإستكمال دروسهم التعليمية بشكل يومي، فإزداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور بعد تحديث المنصة خلال الفترة الماضية، تابعونا للتعرف على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

تعد منصة مدرستي واحدة من أفضل المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة السعودية لإستكمال العملية التعليمية عن بعد، وذلك في ظل منع التجمعات من الحد من إنتشار الفيروس، حيث تشرف الوزارة على المنصة لأنها معتمدة من قبل الوزارة السعودية، تقدم خدماتها التعليمية على مدار 24 ساعة، وذلك لجميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، يمكن للطلاب معرفة نتائج اختباراتهم الشهرية ومعرفة تقييم مستوى أدائهم من قبل المعلمين، يمكن للطالب التواصل مع المعلم بشكل إلكتروني وطرح الاسئلة على المعلم.

كما تقدم المنصة للطلاب العديد من الخدمات مثل الفيديوهات التعليمية والتي يمكن مشاهدتها في أي وقت بالإضافة إلى إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المعلمين، لمعرفة مستوى أداء أبنائهم.

يمكن للطالب وولى الأمر الدخول على منصة مدرستي التعليمية المفعلة والمعتمدة من وزارة التعليم السعودية، وذلك من خلال رابط منصة مدرستي التي أطلقتها الوزارة، وذلك لمعرفة نتائج الاختبارات وكيفية التسجيل والحضور إلى الحصص التعليمية الخاصة بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

أولاً يمكن الدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

الضغط على كلمة التسجيل، سواء( طالب أو المعلم أو ولي الأمر).

كتابة إسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل.

يجب أن يكون لدى الطالب جهاز متصل بالإنترنت والدخول على المنصة.

يتم اختيار حساب من مايكروسوفت.

إدخال كلمة المرور والضغط على تسجيل دخول.

على الطالب الضغط على كلمة الجدول من القائمة الجانبية.

على الطالب إختيار إسم الدرس المراد شرحه، والضغط على كلمة حضور.

بذلك يتم إثبات حضور الطالب للمنصة ومتابعة الدروس والشروحات والواجبات.