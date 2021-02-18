فايزر: سلالة كورونا الجنوب إفريقية قد تقلل فاعلية اللقاح

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشركتان، فأن الدراسة توصلت إلى أن اللقاح لا يزال قادرا على تحييد الفيروس لكن لم تظهر أدلة حتى الآن من التجارب على البشر تؤكد أن السلالة تقلل الحماية التى يتيحها اللقاح، ومع ذلك فقد ضخت الشركتان استثمارات وخاطبتا السلطات المعنية لتطوير نسخة محدثة من اللقاح أو إنتاج جرعة منشطة.

واختبر الباحثون الفيروس المعدل فى دم مستخلص من أفراد تلقوا اللقاح واكتشفوا انخفاضا بمقدار الثلثين فى مستوى تحييد الأجسام المضادة بالمقارنة مع فاعلية اللقاح على أكثر أنواع الفيروس شيوعا فى التجارب الأمريكية.

ولعدم وجود معيار ثابت حتى الآن لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب للوقاية من الفيروس، فلم يتضح بعد ما إذا كان الانخفاض بمقدار الثلثين سيقضي على فاعلية اللقاح في محاربة السلالة الآخذة فى الانتشار حول العالم.