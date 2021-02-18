تظاهرات أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على ”التوغل” التركي في كردستان

أفادت وسائل اعلامية في العراق، اليوم الخميس، بأن العشرات تظاهروا أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على ما وصفوه بـ"التوغل التركي" في مناطق إقليم كردستان.

وقال مراسل RT، إن "قوات حفظ القانون انتشرت منذ صباح اليوم أمام المقر القديم للسفارة التركية في منطقة الوزيرية ببغداد لمنع أي اعتداء قد يحصل على المقر الذي مازال مركزا لإصدار التأشيرات".

وأضاف، أن "العشرات من المدنيين بدأوا يتجمعون وينددون بالتوغل التركي شمالي البلاد".