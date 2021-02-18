سوريا.. الأسد يوجه بوضع ضوابط صارمة للحد من الفساد

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، خلال اجتماعه أمس الأربعاء في العاصمة دمشق.
ووجه الأسد أعضاء المجلس إلى أهمية دراسة القوانين المنظمة لعمل هيئات الإدارة المحلية، ووضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات، بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير.
وخلال اللقاء أكد الرئيس السوري أهمية المجلس الأعلى للإدارة المحلية من ناحية أن الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وهي الأقدر على إيصال المعطيات على الأرض وربطها مع بعض، بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين.
وتحدث الأسد عن أن موضوع اللامركزية الذي تناوله اجتماع المجلس موضوع هام وضروري، واعتبر أن اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات، منوهًا إلى أن هذا الدور ينطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في إيجاد الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأشار الأسد إلى أن التشاركية بين الإدارة المحلية والبلديات والفعاليات الشعبية، يجب ألا تقتصر على البحث عن حلول للمشاكل الآنية فقط، وإنما أيضا وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها، منوهًا إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سوريا.
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