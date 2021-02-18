اندلاع اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية في مدريد

اندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية خلال تظاهرات في العاصمة /مدريد/ ومدينة /برشلونة/ احتجاجا على سجن مغنّي الراب الكتالوني "بابلو هاسل" بسبب تغريداته التي هاجم فيها النظام الملكي والشرطة في البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "كفى رقابة" و"الحرية" لـ"هاسل" الذي اعتقل أول امس /الثلاثاء/ وأودع في السجن إنفاذا لحكم بحبسه تسعة أشهر.

وأضاف الراديو أنه في برشلونة، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في مشهد متكرر جرى بعاصمة إقليم كتالونيا مساء أول امس /الثلاثاء/.. موضحا أن المتظاهرين قطعوا الطرقات بعوائق وأضرموا فيها النيران وألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة الذين ردوا عليهم بالهراوات وبالرصاص المطاطي.