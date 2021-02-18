العراق: تظاهرات أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي

انطلقت تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية. ذكر مصدر أمني عراقي لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم /الخميس، أن تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجًا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية، مضيفا أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية حول مقتربات ال

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