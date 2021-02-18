ألمانيا: 10.207 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل 10.207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و534 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الألمانية، تسجيل 10.207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و534 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، وصل إجمالى الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى مليونين و342.843 حالة، كما ارتفع مجموع الوفيات إلى 65.604.

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