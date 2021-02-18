أبوالغيط يستقبل وزير خارجية باكستان لمناقشة عدد من القضايا

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الخميس، مخدوم شاه محمود قريشى وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية والذى يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط عبر للوزير الباكستانى عن عميق تقديره للعلاقات التاريخية التى تربط بين باكستان والدول العربية والتى ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية؛ فى حين أكد الوزير الزائر على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر، أن اللقاء تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، حيث استعرض الأمين العام الأوضاع العربية بشكل عام فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة العربية، وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية تأسيساً على الموقف الثابت لباكستان دعماً للحقوق الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع فى منطقة جنوب آسيا وعلاقتها وتأثيراتها على الأوضاع فى الشرق الأوسط.